موعد مباراة بيراميدز ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري ضيفًا ثقيلًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي عصر اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، هذه المواجهة القوية بين فريقي بيراميدز وصن داونز اليوم السبت، وذلك في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة بيراميدز ضد صن داونز اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة بيراميدز ضد صن داونز عصر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

