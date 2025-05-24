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أحمد جودة - القاهرة -

دعا الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الجماهير إلى وضع غضبهم تجاه لاعب الفريق الذي سيغادر بنهاية الموسم،ترينت ألكسندر أرنولد جانبًا، وذلك من أجل حفل تسليم كأس الدوري الإنجليزي للفريق.

"لأجل اللقب".. سلوت يطالب جماهير ليفربول بإنهاء غضبهم تجاه أرنولد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن آلان هانسين، قائد ليفربول السابق، سيسلم الكأس للقائد الحالي فيرغيل فان دايك وذلك بعد مباراة بعد غد الأحد أمام كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في ختام الموسم.

وسيكون قد مر 35 عامًا و24 يومًا منذ أن رفع هانسين بنفسه لقب الدوري الذي كان يطلق عليه لقب الدرجة الأولى، وذلك أمام مدرجات ملعب أنفيلد، وستكون تلك المرة الأولى التي تتواجد فيها الجماهير في حفل التكريم بعدما رفع الفريق كأس موسم 2020 دون حضور جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم ذلك تلوح في الأفق بوادر غضب تجاه ألكسندر أرنولد، والذي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف بعدما قرر عدم تجديد عقده مع الفريق، وفي آخر ظهور له بملعب "أنفيلد" تعرض لصافرات استهجان من الجماهير الغاضبة من طريقة تعامل أبن أكاديمية النادي مع رحيله.

وبسؤاله حول إذا ما كان سيعطي فرصة المشاركة للمدافع الدولي الإنجليزي والذي تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها الفريق أمام برايتون يوم الإثنين الماضي، قال سلوت: "لم أقرر ذلك بعد لكنني أعتقد أن ذلك اليوم من المفترض أن يستمتع فيه الجميع".

وأضاف: "لقد انتظرت جماهير ليفربول 35 عامًا من أجل تلك اللحظة، ولقد تعرفنا على ذلك من قرب بعد ما فعلناه أمام توتنهام (المباراة التي ضمنت للفريق لقب الدوري الشهر الماضي)".

وتابع المدرب الهولندي: "الجميع في الملعب يستحقون التواجد، الجماهير والطاقم الفني وكذلك اللاعبين، وترينت واحد منهم، لذلك بالتأكيد يستحق أن يكون متواجدًا أيضًا لأنه جزء من ذلك النجاح الكبير وكذلك النجاح في الأعوام الماضية".