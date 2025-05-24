نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان تميمة كأس العالم للشباب "تشيلي 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا تشيلي 2025، وهي "فيتو"، حيوان الـ "فيزكاتشا" المحلي، الذي يتميز بشخصيته الودودة ونشاطه الدائم، ليكون سفيرًا للبطولة التي تستضيفها تشيلي من 27 سبتمبر (أيلول) حتى 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مدن سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا.

اعلان تميمة كأس العالم للشباب "تشيلي 2025"

وجرى الإعلان عن التميمة خلال حفل رسمي أقيم في قاعة “أوديتوريو عثمان بيريز فريير” بمدينة فالبارايسو، بحضور وزير الرياضة التشيلي خايمي بيزارو، ورئيس بلدية فالبارايسو، ورئيس اتحاد كرة القدم التشيلي بابلو ميلاد، وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية، إلى جانب 100 طفل من المجتمع المحلي، حيث شهد الحفل فعاليات فنية وثقافية.

وتُعد البطولة محطة رئيسية لاكتشاف النجوم الصاعدين في كرة القدم العالمية، وقد سبق أن شهدت تألق أسماء بارزة مثل ليونيل ميسي، ورونالدينيو، وإيرلينغ هالاند، ويقام هذا الحدث للمرة الثانية في تشيلي بعد استضافته عام 1987.

وتأهل للمشاركة في نسخة 2025 منتخبات من 24 دولة. وقال الأمين العام لـ "فيفا" ماتياس غرافستروم إن التميمة تعكس الروح والقيم المجتمعية التي تميز الشعب التشيلي، "فيتو" يمثل جسرًا للتواصل بين جماهير البطولة حول العالم.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم إلى أن "فيتو" يجسد الروح الوطنية لتشيلي، وقدرتها على التحدي والإبداع، معربًا عن فخره بالشراكة مع "فيفا" والحكومة لتقديم رمز يعبر عن هوية البطولة والبلد المضيف.