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أحمد جودة - القاهرة -

قال غاري نيفيل المحلل لدى شبكة "سكاي سبورتس" إنه انسحب من تغطية مباراة نوتنغهام فورست أمام تشيلسي بعد غد الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بعد أن رفض فورست منحه تصريحًا لذلك في أعقاب انتقاده لمالك النادي.

فورست يمنع نيفيل من تغطية مباراته الأخيرة في "البريميير ليغ"

وكان نيفيل قد انتقد إيفانغيلوس ماريناكيس عندما دخل مالك فورست إلى أرض الملعب وأبدى إحباطه عقب التعادل مع ليستر سيتي بداعي أنه لم يستطع فهم سبب عدم تبديل المهاجم تايو أونيي المصاب.

ووصف نيفيل احتجاج المالك بأنه "مثير للفضيحة"، مضيفًا أن مدرب فورست نونو إسبيريتو سانتو يجب أن "يتفاوض على رحيله" بعد أن بدا أن ماريناكيس أبدى إحباطه على حساب المدرب البرتغالي.

ونفى فورست بعدها ما ذكرته تقارير حول وقوع مشادة بين ماريناكيس وإسبيريتو سانتو، ووصفتها بأنها أخبار كاذبة.

وجرى إبلاغ نيفيل بأنه لن يعلق على مباراة فورست أمام ضيفه تشيلسي يوم الأحد على ملعب سيتي غراوند، والتي قد تحدد ما إذا كان الفريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أم لا.

وقال نيفيل في بيان اليوم الجمعة "أبلغتني سكاي سبورتس أمس بأن نوتنغهام فورست لن يمنحني تصريحًا (إعلاميًا) أو تصريحًا بالدخول إلى الملعب كمعلق مشارك، ولم يكن أمامي خيار سوى الانسحاب من التغطية.

"حظيت بنصيب من الانتقادات والثناء خلال السنوات 14 الماضية في هذا العمل، ولم أقترب أبدًا من مثل هذا القرار غير المسبوق".

وأضاف "أنا شخصيًا، أعتقد أنه أمر مخيب للآمال أن يتخذ ناد عظيم مثل نوتنغهام فورست مثل هذا القرار.

"في حين أن لديهم كل الحق في اختيار من يسمحون لهم بالدخول إلى ملعبهم، إلا أن هذا يعد مؤشرًا على الأشياء التي حدثت خلال الأشهر 12 الماضية في النادي".

ويحتاج فورست صاحب المركز السابع إلى الفوز للحصول على فرصة التأهل لدوري الأبطال، لكن التعادل أو الخسارة لن يكون كافيًا إلا للتأهل إلى الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.