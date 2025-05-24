نابولي بطلاً للدوري الإيطالي

نابولي بطلاً للدوري الإيطاليتوّج نابولي بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما فاز على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين، الجمعة، في افتتاح المرحلة 38 الأخيرة، مجرّدا إنتر من اللقب على الرغم من تغلبه على مضيفه كومو بالنتيجة عينها.

ويدين نابولي الذي تفوّق على إنتر بفارق نقطة واحدة في الترتيب العام، بلقبه الثاني خلال ثلاثة مواسم، إلى ورقتيه الرابحتين، لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي افتتح التسجيل (39) ومهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو (50).

وتفوّق نابولي الذي كان مصيره بين يديه، على إنتر في الترتيب العام بعدما أنهى الموسم برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنتر الذي سيبحث عن التعويض في نهائي دوري أبطال أوروبا حين يواجه باريس سان جرمان الفرنسي في 31 الشهر الحالي في ميونخ.

هذه المرة الثانية فقط التي يُحسم فيها لقب الدوري الإيطالي في المرحلة الأخيرة خلال الأعوام الـ15 الماضية، وذلك بعدما فاز ميلان باللقب في موسم 2021-2022 بعد منافسة جاره إنتر.