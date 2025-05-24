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أحمد جودة - القاهرة -

أكّد مدرب ​باريس سان جيرمان​، لويس إنريكي، أن نهائي كأس فرنسا أمام ​ريمس​ لا يُمثّل أي تشتيت للفريق، رغم اقتراب موعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلانو..

إنريكي: نهائي الكأس لن يؤثر على تحضيراتنا لمواجهة إنتر

وأوضح إنريكي أنّ اللّاعبين المحترفين يدركون خصوصية مباريات النهائيات، مُشددًا على أهميّة التركيز على مواجهة ريمس؛ حيث يسعى الفريق لتحقيق لقبه السادس عشر في المسابقة.

كما أشار إلى أن خوض المباريات المتبقية بتركيز حتى النهاية قد يكون إيجابيًا مقارنة بإنتر الذي لا يزال في صراع لقب الدوري الإيطالي، معتبرًا أن الحفاظ على الجاهزية الذهنية أمر أساسي في هذه المرحلة.