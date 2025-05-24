نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديوكوفيتش يتأهل بصعوبة إلى نهائي بطولة جنيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل النجم الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ إلى نهائي بطولة ​جنيف​ الترابية بعد فوزه الصعب على البريطاني كاميرون نوري بنتيجة 6-4، 6-7(6)، 6-1، ليصبح على بُعد انتصار واحد من لقبه الـ100 في بطولات ال​تنس​.

ديوكوفيتش يتأهل بصعوبة إلى نهائي بطولة جنيف

ديوكوفيتش، الذي يشارك في البطولة استعدادًا لبطولة رولان جاروس، أضاع فرصة حسم اللقاء في المجموعة الثانية، لكنه عاد بقوة في الثالثة مصرّحًا بعد اللقاء أنّها كانت أصعب مباراة لهُ في البطولة الا انّهُ سعيد بكيفية استعادتهِ للتركيز.

وسيواجه ديوكوفيتش في النهائي البولندي هوبرت هوركاتش

ديوكوفيتش يستعيد مستواه قبيل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، حيث سيواجه الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الأول.