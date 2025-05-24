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أحمد جودة - القاهرة -

اصطف آلاف المشجعين في شوارع شمال لندن لحضور موكب حافلة مكشوفة احتفالًا بفوز ​توتنهام​ هوتسبير على ​مانشستر يونايتد​ في بلباو.

آلاف مشجعي السبيرز يحتفلون في لندن بلقب توتنهام الأوروبي

وأنهى هدف برينان جونسون صيامًا دام 17 عامًا عن الألقاب، مُحققًا بذلك أول لقب أوروبي للنادي منذ عام 1984.

وانطلق الموكب عند الساعة 6:30 مساءً مرورًا بشوارع لندن. واصطف المشجعون على طول الطريق، رافعين الأعلام ومرددين الهتافات، بينما عرض المدرب أنجي بوستيكوغلو والقائد سون هيونغ مين بفخر كأس الدوري الأوروبي على متن الحافلة.

عندما طُلب من سون، بصوته الأجش ونظاراته الشمسية، تلخيص الأجواء، أعرب عن سعادته بالفوز أخيرًا بالكأس بقميص توتنهام بعد سلسلة من الفرص الضائعة.