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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب النجم السابق ل​توتنهام​، روبي كين، عن ثقته في بقاء المدرب ​أنجي بوستيكوغلو​ على رأس الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل، مؤكدًا أن إدارة النادي ستدعمه بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد. رغم الأداء الكارثي في الدوري، والذي سيشهد إنهاء توتنهام الموسم قرب منطقة الهبوط، يرى كين أن الفوز الأوروبي يمنح المدرب الأسترالي القوة اللازمة لفرض رؤيته.

روبي كين: توتنهام سيبقي بوستيكوجلو بعد الفوز باليوروباليج

وفي تصريحات لـ talkSPORT، أشار كين إلى أن رئيس النادي، دانيال ليفي سيدعمه بالتأكيد، متوقعًا تعزيز الفريق بعدة صفقات وتقليص لائحة المصابين. كما أثنى على ثقة بوستيكوغلو بنفسه، رغم الانتقادات والتشكيك بخياراته التكتيكية.