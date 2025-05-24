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أحمد جودة - القاهرة -

اعترف مدرب ​نيوكاسل يونايتد​ ​إيدي هاو​ بأن فشل التأهل ل​دوري أبطال أوروبا​ لكرة القدم سيشكل "خيبة أمل كبيرة" في الوقت الذي يستعد فريقه لمباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد ​إيفرتون​ الأحد.

هاو: غياب نيوكاسل عن دوري الأبطال سيشكل خيبة أمل كبيرة

يدرك هاو أن الفوز على ملعب "سانت جايمس بارك" سيضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 66 نقطة، متقدما على ​تشيلسي​ و​أستون فيلا​ بفارق الأهداف، بينما يتأخر عنه نوتنجهام فوريست، صاحب المركز السابع، بنقطة واحدة.

وقال هاو: "إذا لم نشارك في دوري الابطال، ستكون ضربة قوية. ندرك ما يجب علينا القيام به وما نريده، كل مشاعرنا موجهة نحو ذلك".

وأضاف: "الجميع يتحدث عن الأمور المالية، وأنا أتفهم السبب، لأن ذلك مهم. لكن بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بالرغبة في اللعب ضد أفضل الفرق في أفضل المسابقات، السعي للفوز بهذه المسابقات هو سبب تنافسنا فيها".

وعن مشاركة ألكسندر أيزاك العائد من الاصابة ختم قائلا: "نتمنى أن يكون لائقا بدنيا وجاهزا للمباراة، يجب أن يكون قادرا على التحرك بحرية... سنشركه فقط إذا كان جاهزا للمساهمة، لكن في الوقت الحالي لديه فرصة محتملة".