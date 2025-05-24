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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة هامبورج المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه على الكندي فيلكس أوجر ألياسيم في قبل النهائي.

الروسي روبليف يتأهل لنهائي بطولة هامبورج للتنس

وتغلب روبليف على منافسه الكندي بمجموعتين دون رد بواقع 6/1 و6/4.

وسيلتقي الروسي المصنف ثالثا في البطولة، مع الإيطالي فلافيو كوبولي والذي بلغ المباراة النهائية أيضا.

وتغلب كوبولي على الأرجنتيني توماس مارتن إتشفيري، حيث تغلب عليه بمجموعتين مقابل واحدة، ليتأهل للمباراة النهائية.

وفاز اللاعب الإيطالي على منافسه بواقع 6/4 و7/5 و6/2.