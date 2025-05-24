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أحمد جودة - القاهرة - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. موعد انطلاق مباراة بيراميدز وصنداونز اليوم والقنوات الناقلة.

يواجه نادي بيراميدز ظهر اليوم منافسه صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض نادي بيراميدز، مباراة صعبة اليوم السبت أمام صنداونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ بيراميدز التي يخوض بها نهائي دوري أبطال إفريقيا، ساعيًا لتحقيق اللقب.

وتأهل بيراميدز للمرة الأولى إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بعد التعادل سلبيًا في الذهاب والفوز بثلاثية مقابل هدفين في الإياب.

موعد مباراة بيراميدز وصنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتقام المباراة بين بيراميدز وصندوانز اليوم السبت، على أرضية ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز وصنداونز في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

نادي صنداونز

وفي المقابل، يدخل نادي صنداونز المباراة بطموح استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ عام 2016، عندما حققه على حساب الزمالك.

وصعد صندوانز إلى النهائي على حساب الأهلي، بعد التعادل سلبيًا ذهابًا، والتعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق في الإياب.

القناة الناقلة ومعلق مباراة بيراميدز وصنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يتولى علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث المباراة بين بيراميدز وصنداونز، عبر قناة "بي إن سبورتس2".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين بيراميدز وصنداونز مساء يوم الأحد الموافق 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.