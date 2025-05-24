نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري لدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة البنك الأهلي والمصري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري نايل الممتاز.

ويقود المباراة تحكيميًا الحكم محمود بسيوني كحكم ساحة، ويعاونه على الخطوط كل من أحمد لطفي كمساعد أول، وأحمد زيدان كمساعد ثان، فيما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا.

وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، تم تعيين طارق مجدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه سمير جمال كمساعد لحكم الفيديو.

تقام هذه المباراة في الثامنة من مساء غد السبت، الموافق 25 مايو 2025، على ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قناة "أون تايم سبورت 2"، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء، لتغطية آخر استعدادات الفريقين وتحليل الأداء الفني والتكتيكي المتوقع.