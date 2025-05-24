نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان لـ «دوت الخليج الرياضي».. نسخة الدوري هذا الموسم ليست ناجحة.. إمام الأفضل.. وأتمنى تتويج بيراميدز قاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تدور في الآونة الأخيرة العديد من الأمور على ساحة كرة القدم المصرية، حيث تقترب بطولة الدوري المصري الممتاز من الحسم، كما يترقب الجميع النهائي الأول ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يجمع بين بيراميدز وصن داونز.

أجرى «دوت الخليج الرياضي» حوارا صحفيا مع لاعب فريق الأهلي السابق والمنتخب المصري ياسر ريان، وذلك للحديث حول ما يدور ويتعلق بالكرة المصرية.

تحدث ياسر ريان قائلًا: "بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم من وجهة نظري ليست ناجحة، بداية من تنظيمها، حتى قرارتها الاخيرة، بقرار إلغاء الهبوط، ويعتبر هذا الموسم أقل الموسم تنظيما من حيث التنظيم".

وتابع قائلا: "قرارات إلغاء الهبوط، قرارات خاطئة ولم تكن في مصلحة الأندية".

واصل ريان حديثه قائلا: "الدوري محسوم للأهلي بنسبة 99 بالمئة، ولكن ننتظر قرار المحكمة الرياضية، هل سيتم خصم 6 نقاط أم ثلاثة فقط؟".

أكد ريان: "الأهلي نجح في تدعيم خط الوسط والهجوم بشكل جيد قبل كأس العالم للأندية، ولكن الأهلي بحاجة إلى ثنائي دفاعي وظهير أيمن، وكذلك ظهير أيسر".

أضاف: "عماد النحاس أدار الأهلي بإمتياز، ولكن الضغوطات القادمة ليست سهلة، والإدارة لا تفضل التغيير أثناء الموسم، فبالتالي من الممكن أن يكون النحاس مساعدا للمدرب الجديد، لكن ما علمته أن النحاس سيكون خارج الجهاز الفني القادم لفريق الأهلي".

بحديثه عن مباراة الأهلي القادمة، أكد ريان: "الأهلي ليس بحاجة إلى نصائح قبل مواجهة فاركو، والفريق يعلم جيدا أهمية المباراة".

بسؤاله عن الأفضل داخل الدوري، تحدث قائلا: "إمام عاشور الأفضل في النسخة الجارية، وطارق مصطفى أفضل مدرب داخل الدوري المصري الممتاز، نظرا لما قدمه مع فريق البنك الأهلي في الموسم الحالي".

اختتم حديثه قائلا: "كأهلاوي، أتمنى تحقيق بيراميدز لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن المباراة أمام صن داونز ليست سهلة".