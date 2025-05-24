الرياضة

متولي: حق الزمالك وبيراميدز سيحصلا عليه من خلال المحكمة الرياضية الدولية

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متولي: حق الزمالك وبيراميدز سيحصلا عليه من خلال المحكمة الرياضية الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد متولي، نجم نادي الزمالك السابق، أن قرارات رابطة الأندية غير عادلة وحق الزمالك وبيراميدز سيحصلا عليه من خلال المحكمة الرياضية الدولية.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "من الأفضل لبطولة الدوري المصري أن يكون مكون من 16 ناديا فقط وما يحدث أمر عجيب وتضارب في الفكر بين رابطة الأندية واتحاد الكرة".

وأضاف: "أتمنى أن يحدث إصلاح للمنظومة المصرية من خلال اتخاذ قرارات عادلة وأن يكون هناك تكافؤ للفرص بين جميع الأندية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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