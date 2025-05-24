نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متولي: حق الزمالك وبيراميدز سيحصلا عليه من خلال المحكمة الرياضية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد متولي، نجم نادي الزمالك السابق، أن قرارات رابطة الأندية غير عادلة وحق الزمالك وبيراميدز سيحصلا عليه من خلال المحكمة الرياضية الدولية.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "من الأفضل لبطولة الدوري المصري أن يكون مكون من 16 ناديا فقط وما يحدث أمر عجيب وتضارب في الفكر بين رابطة الأندية واتحاد الكرة".

وأضاف: "أتمنى أن يحدث إصلاح للمنظومة المصرية من خلال اتخاذ قرارات عادلة وأن يكون هناك تكافؤ للفرص بين جميع الأندية".