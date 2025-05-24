نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمجيد: الرمادي مدرب قدير ولا بد من دعمه بسبب كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أكرم عبدالمجيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك بعض وسائل الاعلام تحارب القلعة البيضاء من خلال نشر شائعات عن اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى من الجهاز الفني عدم الانسياق وراء الشائعات، وأيمن الرمادي مدير فني قدير وأتمنى دعمه لأن الفريق سيكون على موعد مع بيراميدز في نهائي كأس مصر".

وأضاف: "يجب من جماهير نادي الزمالك دعم الرمادي واللاعبين للفوز بكأس مصر، ويجب من الرابطة واتحاد الكرة تطبيق اللوائح على الجميع".