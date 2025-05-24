نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المغرب: بنتايج أفضل ظهير أيسر.. ومصدق مستقبل الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد بن شريفية، نجم منتخب المغرب السابق، بالثنائي محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال بن شريفية في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بنتايج من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالمغرب وهو لاعب صاحب إمكانيات عالية وأتوقع انضمامه لمنتخب المغرب، وصلاح مصدق هو مستقبل الدفاع المغربي".

وأضاف: "هناك تنافس قوي في الدوري المغربي بين جميع الأندية وفي كل موسم يكون هناك بطل جديد".