أستاذ تشريعات رياضية: لا يوجد تحصين لقرار رابطة الأندية وما تم مخالف لكل القوانين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف صبحي، أستاذ التشريعات الرياضية، أنه لا اجتهاد في وجود نص وقرار رابطة الأندية خالف اللائحة.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "اجتزاء الرابطة جزء من نص اللائحة أمر معيب ومخالف، ولا يوجد تحصين لقرار رابطة الأندية وما تم مخالف لكل القوانين".

وأضاف: "هناك عوار في لائحة النظام الأساسي والانضباط داخل رابطة الأندية المصرية".