نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينارد يعلن قائمة السعودية لمباراتي البحرين وأستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، قائمة «الأخضر»؛ استعدادًا لخوض الجولتَيْن التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره البحريني في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل على ملعب البحرين الدولي، على أن يستضيف في العاشر من الشهر ذاته منتخب أستراليا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في مواجهة مرتقبة ضمن سباق التأهل نحو المونديال.

وضمّت القائمة التي أعلنها رينارد 34 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر الإعدادي، وهم: نواف العقيدي، وأحمد الكسار، وحامد يوسف، وعبد الرحمن الصانبي، وحسن كادش، وجهاد ذكري، وعبد الإله العمري، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومهند الشنقيطي، وسعود عبد الحميد، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وعلي مجرشي، ومحمد بكر، ومختار علي، ومصعب الجوير، وعلي الأسمري، وناصر الدوسري، وفيصل الغامدي، ومحمد كنو، وعلي الحسن، وزياد الجهني، وتركي العمار، ومروان الصحافي، وسالم الدوسري، وهمام الهمامي، وعبد الرحمن العبود، وأيمن يحيى، وعبد الله الحمدان، وعبد الله آل سالم، ومهند آل سعد، وصالح الشهري، وفراس البريكان.

وسيبدأ المنتخب السعودي معسكره الإعدادي، يوم الأربعاء المقبل، في مدينة الخبر، على أن يخوض خلال المعسكر مناورة تدريبية ودية مغلقة أمام منتخب الأردن يوم 30 مايو (أيار) الحالي، على ملعب نادي الاتفاق (ملعب إيغو).

وسيُستثنى لاعبو فريقي الاتحاد والقادسية من الانتظام في المعسكر منذ بدايته، وذلك لانشغالهم بخوض نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلتحقون بعد فراغهم من المشاركة.

ويأتي «الأخضر» ضمن المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، التي تضم أيضًا منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.