نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل: لن أسمح للاعبي إنجلترا بالمغادرة مبكرًا قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد المدرب الألماني، توماس توخيل، الجمعة، أنه لن يسمح للاعبي المنتخب الإنجليزي بالمغادرة مبكرًا للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، لأنه يهدف إلى بناء علاقة وثيقة مع تشكيلته.

ويخوض منتخب إنجلترا مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 ضد أندورا في السابع من يونيو (حزيران) في برشلونة، قبل أن يلتقي السنغال وديًا في العاشر منه في نوتنغهام.

وتنطلق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، التي تضم 32 فريقًا في الولايات المتحدة في 14 يونيو (حزيران).

وكان توخيل قد فكّر في استبعاد اللاعبين المشاركين في البطولة التي تستمر شهرًا، لكنه قرر في النهاية استدعاء 8 منهم إلى تشكيلته، إلا أنه لا يعتزم السماح لأي منهم بالمغادرة مبكرًا.

وقال توخيل: «سنبدأ المعسكر بـ26 لاعبًا، وسننهي المعسكر بالـ26 أنفسهم. هذا هو القرار في النهاية».

وأضاف: «كنت من المؤيدين، وأتفهم الأسباب التي تدفع إلى السماح للاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية بالمغادرة مبكرًا، وربما تغيير التشكيلة»، مردفًا: «حتى أننا ناقشنا فكرة إعلان التشكيلة من دون لاعبي كأس العالم للأندية؛ لذا كانت النقاشات منفتحة من جميع الجوانب، لكننا أدركنا بسرعة أن الأمر مهم بالنسبة لنا أيضًا».

ومن بين لاعبي كأس العالم للأندية الذين تم استدعاؤهم إلى منتخب «الأسود الثلاثة»، جود بيلينغهام من ريال مدريد الإسباني، الذي من المتوقع أن يخضع لجراحة في الكتف بعد البطولة، وهاري كين من بايرن ميونيخ الألماني، وكونور غالاغر من أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما استدعى توخيل خماسي تشيلسي؛ كول بالمر، ونوني مادويكي، وتريفوه تشالوبا، وليفاي كولويل، وريس جيمس.

ويُدرك المدرب الألماني أن الأندية تفضل اتباع نهج أكثر مرونة، لكنه مصمم على إعطاء الأولوية لطموح إنجلترا في كأس العالم.

وقال توخيل: «تبقى سنة واحدة فقط على كأس العالم، فلماذا نُرسل اللاعبين بعيدًا؟ نريد أن نقدّر ونثمّن كل يوم نقضيه معًا، فماذا ستكون الرسالة التي نوجهها للمجموعة إن أرسلنا اللاعبين مبكرًا؟».

وتابع: «نحن نبني روحًا جماعية. نريد أن نُطوّر نوعًا من الصداقة والتلاحم، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تعاملنا مع كل يوم بجدية. اللاعبون يعرفون ذلك، والأندية تعرف ذلك، وهذا قرارنا».