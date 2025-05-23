نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن شريفية: انسحاب الأهلي أمام الزمالك أصاب الجماهير المغربية بـ "صدمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بن شريفية، نجم منتخب المغرب السابق، أن الجميع دائما في الوطن العربي ينتظر الديربي المصري بين الزمالك والأهلي.

وقال بن شريفية في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بكل أسف كنا ننتظر مباراة القمة ولكن انسحاب الأهلي أصاب الجماهير المغربية بصدمة نظرا لقيمة الديربي المصري ومتابعته القوبة في المغرب".

وأضاف: "الكرة المصرية رائدة في الدوريات العربية، واستغربت من طلب الأهلي لحكام أجانب في القمة على الرغم من قوة التحكيم المصري".