نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي في كرة اليد والتي جمعتهم أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وتفوق الأهلي بنتيجة 31-28 ليحصد اللقب ويكمل السداسية في موسم تاريخي.

الشوط الأول لم تكن بدايته على ما يرام لأصحاب الأرض لكن ينجح الأهلي في قلب النتيجة والتقدم في نهايته بنتيجة 15-14.

الشوط الثاني بدأ ساخنا من أجل حسم اللقب لكن الأهلي استطاع السيطرة على الأمور وفرض التقدم لينجح في حصد اللقب بتفوق.

تكريم فريد من نوعه

وعقب المباراة كرم النادي الأهلي الثنائي أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل في المباراة الاخيرة مع النادي قبل الاحتراف كما كرم المارد الاحمر مدربه التاريخي مادسن بعد موسم مميز.