نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام كومو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة كومو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب جوزيبي سينجاليا، المباراة النارية بين كومو وإنتر ميلان، في إطار فعاليات الجولة الأخيرة وتحديدًا 38 من مسابقة الكالتشيو.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب جوزيبي سينجاليا معقل نادي كومو.

ويأمل الأفاعي في تحقيق الفوز في مباراته أمام كومو للاستمرار في المنافسة على لقب الكالتشيو، حيث يحتل إنتر ميلان وصافة الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق نابولي والذي يمتلك في رصيده 79 نقطة، بينما يأتي فريق كومو في المرتبة العاشرة برصيد 49 نقطة.

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: أوقستو - دي فري - بيسيك.

▪︎خط الوسط: ديماركو - أسلاني - تشالهان أوغلو - دارميان.

▪︎خط الهجوم: زاليفسكي - كوريا - طارمي.

من المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة كومو وإنتر ميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium2.