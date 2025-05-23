الأهلي يهزم وادي دجلة ويتوج بلقب كأس مصر للسيدات لأول مرة

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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق فتيات النادي الأهلي بلقب كأس مصر للكرة النسائية لأول مرة بعد تفوقهن على وادي دجلة (1 – 0) في المباراة النهائية التي شهدها ملعب حست الشاذلي بنادي الترسانة وأدارتها الدولية شاهندا المغربي.

الشوط الأول كان متكافئًا ولم يشهد خطورة تُذكر على المرميين ’ وفي الشوط الثاني مالت الكفة لصالح الأهلي نسبيًا وكان التفوق من نصيب لاعباته ’ حيث أضاعت رودينا عبد الرسول فرصة خطيرة عندما هيأت الكرة لنفسها وراوغت وسددت خارج القائم الأيسر مباشرة ’ وكان الرد من جانب وادي دجلة بفرصة أخطر في الدقيقة 83 عندما تلقت منار السيد تمريرة من زميلتها بسمة السيد وأطاحت بها خارج القائم الأيمن مباشرة رغم وجودها في وضع انفراد تام.

في الشوط الإضافي الأول تواصل التعادل وظل حتى الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الثاني عندما تلقت البديلة أشرقت عادل تمريرة حريريه من الفلسطينية لولو نصر وانطلقت بها وسددتها يسارية أرضية في مرمى فرح سمير حارسة الفريق الدجلاوي.

بهذه النتيجة أحرز الأهلي أول لقب في تاريخه في أول موسم له بعد أن بدأ تكوين فريق للكرة النسائية بسبب اشتراطات الاتحاد الأفريقي على الأندية التي تشارك في مسابقاته.

حضر المباراة ومراسم التتويج الدكتورة/ إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور/ مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة وكذلك الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان.

