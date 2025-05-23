نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي للتايكوندو يعلن تنظيم بطولة الأندية في مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي للتايكوندو عن تنظيم بطولة الأندية الأفريقية للكبار والشباب G2 بمدينة باماكو عاصمة مالي خلال الفترة من 4 حتى 6 يوليو القادم.

وكشف الاتحاد الافريقي للتايكوندو عن تنظيم البطولة وراعي الاتحاد الافريقي mgs في خطوة نحو تطوير اللعبة في إفريقيا وتنظيم العديد من البطولات التي تساهم في رفع المستوى الفني للاعبين داخل القارة واعلاء المنافسة بين الأندية الأفريقية ضمن خطة تطوير اللعبة التي ينفذها مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للتايكوندو.

وحدد الاتحاد الأفريقي للتايكوندو منافسات الناشئين يوم 4 يوليو على أن تكون منافسات الكبار يومي 5 و6 يوليو.

وكشف الاتحاد الأفريقي للتايكوندو عبر الصفحة الرسمية عن رابط التسجيل للمشاركة في البطولة خلال الفترة الحالية.

ويسعى الاتحاد الافريقي للتايكوندو لتكون بطولة الأندية الأفريقية القادمة في أفضل شكل وتنظيم من أجل خطوات قادمة لمزيد من البطولات.