الرياضة

المحكمة الرياضية تتسلم الرد الزمالك حول قضية القمة

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المحكمة الرياضية تتسلم الرد الزمالك حول قضية القمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي تلقى تأكيدًا من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد بتسلم المحكمة رد نادي الزمالك من خلال مكتب المحاماة السويسري المكلّف من نادي الزمالك بالرد على الطلب الذي تقدم به نادي بيراميدز في الشق المستعجل للشكوى أمام المحكمة الرياضية.

وجاء تحرك نادي الزمالك وفقًا للإجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشكاوى، ورد الزمالك لا يرتبط بمسار الشكوى وطلبات النادي التي سيقدمها النادي للمحكمة الرياضية خلال اليومين القادمين بخصوص قرار لجنة التظلمات ورابطة الأندية حول واقعة انسحاب من مباراة القمة في المرحلة النهائية من بطولة الدوري هذا الموسم.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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