نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحكمة الرياضية تتسلم الرد الزمالك حول قضية القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي تلقى تأكيدًا من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد بتسلم المحكمة رد نادي الزمالك من خلال مكتب المحاماة السويسري المكلّف من نادي الزمالك بالرد على الطلب الذي تقدم به نادي بيراميدز في الشق المستعجل للشكوى أمام المحكمة الرياضية.

وجاء تحرك نادي الزمالك وفقًا للإجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشكاوى، ورد الزمالك لا يرتبط بمسار الشكوى وطلبات النادي التي سيقدمها النادي للمحكمة الرياضية خلال اليومين القادمين بخصوص قرار لجنة التظلمات ورابطة الأندية حول واقعة انسحاب الأهلي من مباراة القمة في المرحلة النهائية من بطولة الدوري هذا الموسم.

