نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي مسار يُكرم فريق الرجال بعد صعوده التاريخي لدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية بهيجة، أقام نادي مسار لكرة القدم، مراسم تكريم لفريق الرجال لكرة القدم، بمناسبة صعوده إلى دوري المحترفين، بعد تصدره لدورة الترقي عقب منافسة شرسة مع أسمنت أسيوط حسمها مسار قبل جولة من النهاية بعد مباراة ملحمية في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة.

ويُعد هذا الإنجاز الثالث على التوالي للنادي منذ انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال محمد منصور، حيث نجح الفريق في الصعود من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، ثم الثانية، وصولًا إلى دوري المحترفين.

وشهد الحفل حضورًا مميزًا ضم اللاعبين، والجهاز الفني والإداري، إلى جانب عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، الذين شاركوا النادي فرحته بهذا الإنجاز التاريخي، وعكست الأجواء الحماسية روح الإصرار والعزيمة التي قادت الفريق لتحقيق هذا الصعود المتتالي.

خلال الحفل، ألقى محمد بركات، المدير الفني لفريق مسار، كلمة مؤثرة تحدث فيها عن مشوار الفريق الجاد والمثابرة التي قادته لتحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين.

كما ألقى إسلام مجاهد، المشرف العام على فريق الكرة، كلمة تناول فيها رحلة الصعود وما تخللها من تحديات وإنجازات.

ومن جانبه، عبر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، سفير نادي مسار، عن سعادته بهذا التأهل التاريخي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الجميع لتحقيق هذا الهدف، ومؤكدًا على الأهمية الكبيرة لهذا الإنجاز في مسيرة النادي الطموحة.

