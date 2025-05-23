بيراميدز يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز في إطار مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأقيم المران الرئيسي على استاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة، واستمر لمدة ساعة كاملة وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسمح فيه بحضور وسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية بجانب تقسيمة في منتصف الملعب لتجربة خطة اللعب والتشكيل الذي سيخوض اللقاء الهام، بحثا عن نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب في القاهرة.