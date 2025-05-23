نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير من جوارديولا حول الراحلين عن مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن طوره، الجمعة، لدى سؤاله عن الصفقات المحتملة التي يمكن أن يبرمها مانشستر سيتي الصيف المقبل، لاعتباره أن طرح المسألة عشية المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في غير مكانه.

وأجاب جوارديولا في بادئ الأمر على السؤال بالقول: «سنرى»، مضيفًا: «في الوقت الحالي، أركز فقط على مباراة الأحد، وبعد ذلك سوف يتخذ النادي القرارات التي يتعين عليه اتخاذها».

لكن عندما سُئل عن عدد اللاعبين المحتمل رحيلهم، أجاب الإسباني بغضب: «كلا. لو كنت أعرف، فأنا متأكد تقريبًا من أنني لن أخبرك»، قبل أن يقاطع الصحافي الذي كان يسأله قائلًا: «هل كنت تتوقع مني أن أقدم لك قائمة اللاعبين المغادرين، أو الصفقات التي سنبرمها؟ هل كنت تتوقع هذا اليوم؟ أمر لا يُصدق! بصراحة... لن يحدث هذا، عليك أن تعلم ذلك».

وقرر سيتي الذي تنازل عن لقب الدوري بعدما احتكره طيلة أربعة مواسم متتالية، عدم التمديد للنجم البلجيكي كيفن دي بروين (33 عامًا)، ليرحل عن النادي بعد عقد من الزمن أحرز خلاله جميع الألقاب الممكنة.

وجاء التخلي عن دي بروين بعد موسم مخيّب بعيد عن المستوى الذي قدمه سيتي منذ قدوم غوارديولا عام 2016.

وبعد تراجعه إلى المركز السابع في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، عاد سيتي إلى المسار الصحيح في النصف الثاني من الموسم، لكنه سينتظر حتى صافرة نهاية الدوري الأحد حين يواجه فولهام كي يعرف إذا حجز مكانه في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستغل جوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الثالث قبل المرحلة الختامية بفارق نقطتين أمام كل من نيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا وثلاث أمام نوتنغهام فوريست السابع، المؤتمر الصحافي الجمعة لتوضيح التعليقات التي أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع.

ولمّح الإسباني قبل يومين إلى أنه سيترك الفريق إذا ظل عدد اللاعبين كبيرًا الموسم المقبل، لأنه لم يعد يستطيع تحمل استبعاد عدد منهم في كل مباراة، لكنه أوضح ذلك الجمعة بالقول: «كنت أمزح عندما أدليت بذلك، لن أستقيل. لكن ما عبرت عنه يبقى كما هو: لا أريد أن يبقى اللاعبون في منازلهم مع عائلاتهم أثناء مباريات الفريق».