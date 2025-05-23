نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يصف مودريتش بـ" القدوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، واصفًا إياه بأنه قدوة للجميع.

أنشيلوتي يتغنى بمودريتش

وكان قد أعلن ريال مدريد أمس الخميس في بيان رسمي، عن رحيل الكرواتي لوكا مودريتش قائد الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ريال مدريد أمام سوسيداد عن النجم الكرواتي، قائلًا: "لوكا مودريتش قدوة للجميع، إنه أسطورة. لقد استطاع أن يمزج بين جودته وروحه".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لهذا السبب هو أسطورة. اللاعب الذي يمتلك الجودة فقط ليس أسطورة."

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال سوسيداد غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.