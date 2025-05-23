نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش: تأهل بيراميدز إلى نهائي إفريقيا معجزة.. ولن ندافع أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بتواجد فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومواجهة خصم عملاق مثل صن داونز مشددا على أن وصول بيراميدز للنهائي هو مكافأة له وللاعبيه ولكل من يعمل في هذا النادي على المجهود الخرافي المبذول طوال الموسم.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن وصول بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا البطولة الأكبر في القارة ويلعب فيها عمالقة إفريقيا بعد أقل من ٧ سنوات فقط على تأسيس النادي، وفي ثاني مشاركة له في دوري الأبطال، هي معجزة بكل المقاييس ولم يكن أحد يتوقع للفريق ذلك، ولكنه يؤمن بلاعبيه وقدرتهم على الفوز باللقب رغم صعوبة وقوة المنافس الأكثر خبرة في البطولة، موضحا أن مباراة صن داونز هي أكبر تحدي طوال مشواره كمدرب مع كرة القدم.

المدير الفني شدد على أن فريقه يمتلك لاعبين رائعين وسعيد بقيادة هذه المجموعة الرائعة من النجوم، وهم مزيج بين الشباب والخبرة، وهو على ثقة بأن الجمهور الذي سيحتشد بهم ملعب لوفتس فيرسفيلد سيشهد مباراة قوية من جانب بيراميدز القادر على تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة، موضحا أنه تحدث مع لاعبيه في المحاضرة بأننا لم نحضر من أجل أن ندافع أمام صن داونز وعلينا أخذ المبادرة والتسجيل في بريتوريا.

المدرب أكد أن بيراميدز ينافس على كل الجبهات وخلال ١٠ أيام فقط سيلعب ٣ نهائيات في ٣ بطولات، وسيكون لأول مرة في التاريخ أن يلعب فريقا مباراة حاسمة في الدوري المصري بين مباراتي نهائي دوري الأبطال، مشددا على أن بيراميدز لا يجد الدعم من أحد إلا من إدارته وثقة لاعبيه وفخرهم بأنفسهم وقدرتهم على حصد البطولات.