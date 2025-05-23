نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يوجه طلبًا لجماهير ليفربول بشأن أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا أرنه سلوت المدير الفني لليفربول الجماهير إلى وضع انتقاداتهم بشأن رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد جانبًا خلال تتويج بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيقوم القائد السابق آلان هانسن بتسليم الكأس للقائد الحالي فيرجيل فان ديك بعد المباراة الأخيرة من الموسم يوم الأحد ضد كريستال بالاس الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

سيكون قد مر 35 عامًا و24 يومًا منذ أن رفع هانسن نفسه كأس دوري الدرجة الأولى آنذاك أمام جماهير الفريق الممتلئة عن آخرها، وستكون المرة الأولى التي يشاهدها المشجعون شخصيًا منذ ذلك الحين حيث أقيم حفل 2020 في ملعب فارغ بسبب لوائح كوفيد-19.

ومع ذلك، فإن شبح ألكسندر-أرنولد، الذي يبدو أنه سينضم إلى ريال مدريد في الصيف بعد أن قرر عدم تجديد عقده، يلوح في الأفق في هذه المناسبة، ففي آخر ظهور له على ملعب أنفيلد تعرض لصيحات استهجان من قبل الجماهير المستاءة من الطريقة التي تعامل بها خريج الأكاديمية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيلعب بالمدافع، الذي ظل على مقاعد البدلاء في هزيمة يوم الاثنين في برايتون مع دخول لاعب الوسط واتارو إندو في مركز الظهير الأيمن، قال سلوت: لم أقرر ذلك بعد لم أقرر ذلك بعد، لكنني أعتقد أن هذا اليوم يجب أن يكون يومًا سيستمتع به الجميع. لقد مر 35 عامًا الجميع - مشجعو ليفربول - كانوا ينتظرون هذه اللحظة، وقد ضربنا المثل أمام توتنهام (يوم حسم اللقب الشهر الماضي). كل من في الملعب يستحق التواجد في الملعب، المشجعون والموظفون وكذلك اللاعبون. وأحد لاعبي فريقي هو ترينت، لذا فهو بالتأكيد يستحق أن يكون هناك أيضًا لأنه كان جزءًا من موسم ناجح بشكل لا يصدق وسنوات قليلة ناجحة بشكل لا يصدق في هذا النادي. أتمنى أن نفعل ذلك مرة أخرى مثلما فعلنا في توتنهام، ولدي ثقة كبيرة في جماهيرنا بأننا نستطيع فعل ذلك مرة أخرى.

تحدث سلوت إلى ألكسندر-أرنولد عن الاستهجان الذي حظي به اللاعب، حيث بدا المدافع مذهولًا من رد الفعل، قبل تلك المباراة، قال المدير الفني إنه لن يخبر الجماهير كيف يجب أن يكون رد فعلهم، ولكن قبل تقديم الكأس، كان أكثر تأييدًا للاعب "أنا أتحدث مع معظم اللاعبين، ليس بشكل يومي ولكن كثيرًا، وخاصة إذا كانت هناك ظروف تستدعي التحدث معهم أكثر من ذلك. ومن الواضح في حالة ترينت، هناك ظروف تجعلني أتحدث معه أكثر من فيرجيل (فان ديك) على سبيل المثال، أنا أتحدث مع الإنسان ترينت ألكسندر-أرنولد كل يوم، وهذا، بالإضافة إلى الفوز بشيء معًا، يخلق علاقة مختلفة عن تلك التي ربما تربط المشجعين به".