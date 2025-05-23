عاجل.. كارلو أنشيلوتي يكشف عن مدرب ريال مدريد الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن اسم المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي الملكي.

أنشيلوتي يكشف عن هوية مدرب ريال مدريد الجديد

وكان قد أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة، عن التوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لإنهاء التعاقد، موجهًا الشكر لأحد أعظم أساطير النادي.

والجدير بالذكر، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن منذ أيام قليلة عن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي لقيادة منتخب السامبا، حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وظهر المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ريال مدريد أمام سوسيداد، وتحدث عن تشابي ألونسو، وقال: "أتمنى كل التوفيق لتشابي. لديه المؤهلات لتدريب هذا الفريق، وآمل أن يستمتع بذلك".

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، فإن ريال مدريد أنهى اتفاقه مع الإسباني تشابي ألونسو على تولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الإيطالي أنشيلوتي، عقب نهاية الموسم الجاري.

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال سوسيداد غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.