نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كادي عمرو تتألق في رومانيا وتتوج بميداليتين ذهبيتين في الجمباز الإيقاعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت اللاعبة المصرية الواعدة كادي عمرو، لاعبة نادي وادي دجلة ومواليد 2016، تألقها الدولي بعد أن أحرزت ميداليتين ذهبيتين في منافسات أداة “الحر” و”الحبل” ببطولة “إيرينا ديليانو” الدولية للجمباز الإيقاعي، والتي أُقيمت بمدينة براشوف في رومانيا خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، وسط مشاركة واسعة من لاعبات يمثلن دولًا من مختلف أنحاء العالم.

كادي عمرو تتألق في رومانيا وتتوج بميداليتين ذهبيتين في الجمباز الإيقاعي

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى دوليًا لكادي عمرو، وتمكنت خلالها من خطف الأنظار بمستواها الفني العالي وأدائها المميز، الذي منحها المركز الأول في فئتها العمرية، لتُثبت أنها إحدى أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الجمباز الإيقاعي المصري.

ويُذكر أن كادي عمرو كانت قد توجت مؤخرًا بـالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لموسم 2024-2025، ما يعكس تميزها وتفوقها على الصعيد المحلي، واستمرارها في تحقيق الإنجازات رغم التحديات الصحية، خاصة بعد إصابتها هذا العام بمرض السكري من النوع الأول.

تُعد هذه الإنجازات بمثابة بداية لمسيرة واعدة للبطلة الصغيرة، التي تحظى بدعم كبير من أسرتها ومدربيها، وتُشكل مصدر إلهام للكثير من الأطفال والرياضيين، مؤكدين أن الإصرار والشغف قادران على صنع النجاح رغم كل الظروف.

