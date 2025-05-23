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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي بيراميدز، أن إدارة النادي وضعت اللاعب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي على رأس أولوياتها في الانتقالات الصيفية.

بيراميدز يرغب في التعاقد مع أسامة فيصل

وأكد مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب قدم مستوى جيد خلال الموسم الجاري وإدارة النادي وضعت فيصل على رأس المرشحين للانضمام لصفوف الفريق بالصيف.

وشدد، لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن مع البنك الأهلي لشراء اللاعب، ولكنه ضمن خطط الفريق السماوي في الصيف.