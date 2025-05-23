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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي المصري البورسعيدي، أن هناك تواصل حدث بين مجلس إدارة النادي والمدرب التونسي معين الشعباني لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا لأنيس بوجلبان.

المصري يتواصل مع معين الشعباني ويبدي موافقته على تدريب الفريق

وأكد مصدر بنادي المصري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن هناك تواصل مع معين الشعباني، والمدرب أبدى موافقته على تولي مهمة الفريق.

وشدد، المدرب وافق على تدريب المصري ولكن طلب تأجيل المفاوضات لبعد إياب نهائي الكونفيدرالية بين نهضة بركان وسيمبا التنزاني.