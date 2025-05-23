أنشيلوتي يودع جماهير ريال مدريد: لقد كانت سنوات لا تُنسى

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أحمد جودة - القاهرة - ودع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، جماهير النادي الملكي، صباح اليوم الجمعة، بكلمات مؤثرة.

أنشيلوتي يودع جماهير ريال مدريد برسالة مؤثرة

وأصدر الإيطالي أنشيلوتي بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، منذ قليل، يودع من خلاله جماهير ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي: "اليوم نفترق مجددًا. اليوم، أستعيد في قلبي كل لحظة عشتها في هذه المرحلة الثانية الرائعة كمدرب لريال مدريد".

وأضاف: "لقد كانت سنوات لا تُنسى، رحلة لا تُنسى مليئة بالمشاعر والألقاب، وقبل كل شيء، فخرٌ بتمثيل هذا الدرع".

وأكمل حديثه: "شكرًا للرئيس فلورنتينو بيريز، وللنادي، وللاعبي، ولجهازي الفني، وقبل كل شيء، لهذا المشجع الفريد الذي لطالما جعلني أشعر وكأنني واحد منهم".

وواصل: "ما حققناه معًا سيبقى خالدًا في ذاكرة المدريد، ليس فقط للانتصارات، بل للطريقة التي حققناها بها. ليالي البرنابيو الساحرة أصبحت بالفعل تاريخًا كرويًا".

وأختتم المدرب الإيطالي، حديثه: "الآن تبدأ مغامرة جديدة، لكن علاقتي بريال مدريد أبدية، أراكم قريبًا يا مدريديين، هلا مدريد".

والجدير بالذكر، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن منذ أيام قليلة عن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي لقيادة منتخب السامبا، حتى نهائيات كأس العالم 2026.

