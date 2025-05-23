نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من خلال منصته الرسمية المخصصة لرصد أوضاع الأندية المحرومة من التعاقدات، استمرار العقوبات المفروضة على سبعة أندية مصرية، بحرمانها من تسجيل لاعبين جدد خلال الفترات المقبلة، وذلك بسبب عدم تسوية مستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين سابقين.

أندية مصرية في مرمى عقوبات "فيفا"

ووفقًا لما ورد في بيانات الأداة الخاصة بالاتحاد الدولي، فإن قائمة الأندية التي لا تزال تخضع لإجراء إيقاف القيد تشمل:

بيراميدز

فاركو

أسوان

وادي دجلة (قضية واحدة لكل منهم)

الإسماعيلي (يعاني من عقوبات في ثلاث قضايا)

إيسترن كومباني

إنبي (قضيتان)

ويختلف مدى الإيقاف بين هذه الأندية، حيث تتراوح العقوبات ما بين الإيقاف لثلاث فترات قيد كاملة، أو استمرار المنع لحين تسوية جميع المبالغ المستحقة لصالح الأطراف المتضررة، والتي تشمل لاعبين ومدربين سابقين كانوا قد تقدموا بشكاوى رسمية إلى "فيفا".

الزمالك يغلق ملف القيد بنجاح

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الدولي رفع العقوبة المفروضة على نادي الزمالك، وذلك بعد إنهائه بشكل رسمي للنزاعين المتعلقين بمستحقات المدير الفني البرتغالي الأسبق جايمي باتشيكو، والمهاجم المغربي السابق خالد بوطيب.

وأكد "فيفا" أن النادي الأبيض قد أتم تسوية الملفات المالية المرتبطة بالقضيتين، الأمر الذي أتاح له استعادة حقه في تسجيل لاعبين خلال فترات القيد المقبلة، بعد أن عانى من حرمان سابق أدى إلى اضطرابات فنية وإدارية في صفوف الفريق.

تداعيات خطيرة على الأندية المتعثرة

ويثير استمرار العقوبات على الأندية المصرية السبع مخاوف جماهيرها من تأثير ذلك على استعداداتها للموسم المقبل، لا سيما مع اعتماد بعض هذه الفرق على تدعيم صفوفها بشكل أساسي للبقاء في دائرة المنافسة أو العودة للدوري الممتاز.

وطالب خبراء رياضيون إدارات تلك الأندية بالإسراع في إنهاء النزاعات المالية، تفاديًا لمزيد من التدهور الفني وحرمان الفرق من فرصة الترميم الفني خلال سوق الانتقالات.