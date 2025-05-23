نهائي أبطال إفريقيا.. مشوار بيراميدز في البطولة قبل مواجهة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق بيراميدز في الرابعة عصر السبت المقبل ضيفا على نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية.

مشوار بيراميدز في البطولة قبل مواجهة صن داونز

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» مشوار فريق بيراميدز في بطولة دوري الأبطال قبل خوض ذهاب المباراة النهائية.

لعب: 14

فاز: 9

تعادل: 3

خسر: 2



سجل: 34

استقبل: 12

نظافة الشباك: 5

عجز عن التسجيل: 4

أكبر فوز: 6-0 أمام فريق دجوليبا المالي.

أكبر هزيمة: 2-0 أمام فريق الجيش الملكي المغربي.



ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا في دولة جنوب إفريقيا.