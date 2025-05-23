حسام عبد المجيد يرفض التجديد ويتمسك بحلم الاحتراف الأوروبي.. الزمالك في مأزق قبل نهاية عقده

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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الزمالك في مأزق جديد يتعلق بمستقبل أحد أبرز نجومه الصاعدين، المدافع حسام عبد المجيد، بعدما كشف الإعلامي جمال الغندور عن تمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، رغم رغبة إدارة القلعة البيضاء في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

حسام عبد المجيد يرفض التجديد ويتمسك بحلم الاحتراف الأوروبي

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد الغندور أن عبد المجيد يضع الاحتراف في أوروبا كخيار أول في خططه المستقبلية، معتبرًا إياه خطوة حاسمة في مسيرته الكروية، وحلمًا يسعى لتحقيقه في أقرب فرصة ممكنة، وهو ما يضع إدارة الزمالك أمام تحدٍ صعب للحفاظ على خدمات المدافع الدولي الشاب.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة نادي الزمالك لإقناع اللاعب بالاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، فإن المفاوضات الجارية بين الطرفين لم تصل حتى الآن إلى أي اتفاق نهائي، في ظل تمسك عبد المجيد بفكرة خوض تجربة احترافية خارجية، لا سيما مع ما يتردد عن اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدماته.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإن الزمالك يحرص على تمديد عقد اللاعب مبكرًا، في محاولة لتأمين استمراره مع الفريق، وتفادي الدخول في دوامة العروض الخارجية المجانية مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2026.

تألق لافت يدفع نحو الاحتراف

ويعد حسام عبد المجيد من أبرز المدافعين في الدوري المصري خلال الموسم المنقضي، حيث نجح في تقديم مستويات متميزة مع الفريق الأبيض، ما جعله أحد الأعمدة الأساسية في خط دفاع الزمالك، ومحل متابعة من قبل وكلاء لاعبين وأندية أوروبية تسعى لاكتشاف المواهب الشابة.

وفي ظل استمرار حالة الجمود في ملف التفاوض، يترقب جمهور الزمالك تطورات الموقف، وسط مخاوف من رحيل عبد المجيد دون مقابل مادي إذا استمرت الإدارة في تأجيل الحسم، بينما تلوح في الأفق فرص جديدة للاعب في خريطة الكرة الأوروبية.