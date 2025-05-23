نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة ذهبية.. ريال مدريد يعلن رحيل كارلو أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، عن رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق الأول، بعد مسيرة حافلة امتدت لستة مواسم على فترتين (2013–2015 و2021–2025)، حقق خلالها 15 لقبًا، ليصبح المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي.

ريال مدريد يعلن رحيل كارلو أنشيلوتي

في بيان رسمي، أعرب النادي عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأنشيلوتي، واصفًا إياه بأنه "أحد أعظم الأساطير في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم العالمية".

من المتوقع أن يتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل رسميًا في 26 مايو الجاري، بعد انتهاء موسم الدوري الإسباني.

وسيتولى تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي، تدريب ريال مدريد خلفًا لأنشيلوتي، وسيبدأ مهامه في 1 يونيو المقبل، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

يُذكر أن مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم، والمقررة غدًا السبت ضد ريال سوسيداد، ستكون الظهور الأخير لأنشيلوتي على مقاعد بدلاء الفريق.

أبرز إنجازات أنشيلوتي مع ريال مدريد:

3 بطولات دوري أبطال أوروبا (2014، 2022، 2024)

2 لقب دوري إسباني

2 كأس ملك إسبانيا

3 كأس السوبر الأوروبي

3 كأس العالم للأندية

2 كأس السوبر الإسباني.