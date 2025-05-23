نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة «كاس» تدرس طعن بيراميدز على قرارات أزمة القمة.. ثلاث سيناريوهات تحدد مصير درع الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار الوسط الرياضي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، التي تنظر في الطعن الرسمي المقدم من نادي بيراميدز ضد قرارات لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية أزمة مباراة القمة، التي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على المشهد الكروي في مصر.

ثلاثة سيناريوهات محتملة تحسم مسار القضية

وفي تطور لافت، طالب نادي بيراميدز في شق مستعجل ضمن دعواه، بإيقاف إجراءات تسليم درع الدوري لحين الفصل النهائي في القضية، وهو ما دفع المحكمة الدولية إلى مطالبة كل من النادي الأهلي، ونادي الزمالك، واتحاد الكرة، ورابطة الأندية المحترفة، بتقديم كافة المستندات والوثائق التي سبق إرسالها للجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة، تمهيدًا لدراسة الملف بشكل شامل.

1. قبول الشق المستعجل وتعليق تتويج البطل

يتمثل السيناريو الأول في موافقة المحكمة على طلب بيراميدز بتجميد إعلان بطل الدوري لحين الانتهاء من المداولات القانونية بشأن الطعن المقدم، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل مراسم التتويج بالدوري، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الجدل الواسع، خاصة إذا كان الأهلي هو المتصدر المرشح للتتويج.

2. رفض طلب بيراميدز والمضي قدمًا في القضية

أما السيناريو الثاني، فيكمن في رفض المحكمة للطلب المستعجل من بيراميدز، ما يسمح باستمرار إجراءات التتويج دون تعطيل، على أن تتواصل مداولات المحكمة حول الشكوى الأصلية لاحقًا، وصولًا إلى حكم نهائي دون التأثير على مسار البطولة.

3. تدخل الأهلي بطلب مضاد

وفي سيناريو ثالث مطروح، قد يشهد الملف تدخل النادي الأهلي بشكل مباشر من خلال تقديم طلب مضاد، يطالب فيه بإعادة مباراة القمة التي تفجرت على إثرها الأزمة، حسب ما أكده مصدر داخل النادي في تصريحات صحفية. ويعد هذا التدخل من جانب الأهلي خطوة استراتيجية للحفاظ على حقوقه الفنية والرياضية من وجهة نظر الإدارة الحمراء.

ترقب واسع للقرار الحاسم

وسط هذه التعقيدات، يترقب الوسط الرياضي القرار الرسمي الذي ستصدره المحكمة الرياضية الدولية «كاس» عقب الخطاب الذي تلقاه الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تفاصيل الطعن. وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي أثارت الجدل في موسم الدوري المصري 2024-2025، في ظل تشابك الأطراف وتضارب الروايات حول ما دار في المباراة المثيرة للجدل.