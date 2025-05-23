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أحمد جودة - القاهرة - كثّف مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، جهوده لتعزيز الخط الهجومي لفريقه، حيث دخل في مفاوضات مباشرة مع الجناح الدولي نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو الإسباني.

أرتيتا يحاول إقناع ويليامز بالانتقال إلى أرسنال

وأكد موقع CaughtOffside، الخميس، إن أرتيتا تواصل شخصيًا مع ويليامز، في خطوة تهدف إلى إقناع اللاعب بالانضمام إلى مشروع "الجانرز" خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد ويليامز من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، وقد جذب اهتمام أندية كبرى على غرار ريال مدريد وتشيلسي، غير أن آرسنال يبدو الأكثر جدية حتى الآن، خاصة في ظل وجود شرط جزائي في عقده يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

وشارك ويليامز في 44 مباراة مع الفريق الباسكي خلال الموسم الجاري (2024-2025)، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، مما جعله أحد أعمدة الفريق الأساسية.