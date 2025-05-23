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أحمد جودة - القاهرة - أكد سون هيونج مين، قائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إن من الممكن أن يطلق عليه الآن لقب "الأسطورة" بعدما حقق حلمه بالفوز بلقب مع النادي عقب التتويج بالدوري الأوروبي.

سون قائد توتنهام: أصبحت أسطورة

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بيرنان جونسون سجل هدفا في الدقيقة 42 ليساعد توتناهم في الفوز على مانشستر يونايتد 1 / صفر والتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وبهذا الفوز، حصد توتنهام أول ألقابه خلال آخر 17 عاما، وهو ما أنهى فترة انتظار سوت للتتويج بلقب بعد هزائم مؤلمة في نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية في المواسم العشرة التي قضاها مع الفريق.

وأكد اللاعب الكوري الجنوبي أنه لا يمكن أن يتم وضعه في قائمة أعظم لاعبي النادي بسبب عدم تتويجه بالألقاب، ولكنه قال لشبكة "تي إن تي":" دعونا نقول أنني أسطورة، ولم لا؟"

وأضاف:" 17 عاما لم يفعلها أحد، لذلك، دعونا نقول إنني اليوم، مع لاعبين رائعين، ربما أصبحت أسطورة في النادي".

وأكد:"كان هذا دائما ما حلمت به... تحقق الحلم. أنا أسعد إنسان في العالم".

ويتواجد توتنهام حاليا في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفضل هذا الفوز.

وأوضح سون:"عندما تنظر للموسم ككل، ستكون هناك دائما بعض المواقف التي خضت فيها وقتنا صعبا، ولكننا كلاعبين ظللنا مترابطين".

وأكد:"شعرت بالضغط. أردت الفوز باللقب بشدة. آخر سبعة أيام كنت أحلم بهذه المباراة كل ليلة. حدث هذا أخيرا ويمكنني الآن النوم بسهولة".