نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة تير شتيجن وفولكروج لقائمة المنتخب الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ونيكلاس فولكروج، إلى قائمة المنتخب الألماني التي ستشارك في الدور الرباعية بدوري أمم أوروبا.

عودة تير شتيجن وفولكروج لقائمة المنتخب الألماني

ولم ينضم أنطونيو روديجر وجمال موسيالا وكاي هافيرتز للقائمة، حيث يتعافون من إصابات.

وكانت آخر مرة شارك فيها نابري، للمنتخب الألماني في نوفمبر وغاب عن مباراتي دور الثمانية بدوري أمم أوروبا أمام إيطاليا، في مارس/آذار الماضي بسبب عدم ثبات مستواه.

وذكرت تقارير إعلامية أمس الأربعاء أن نابري يعتزم العودة للفريق بعدما تحسن أداؤه.

ويعود تير شتيجن للمنتخب الألماني بعد تعافيه من إصابة خطيرة بالركبة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيصبح الحارس الأساسي أم لا.

وكان حارس برشلونة يعتزم أن يصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، بعد نهاية بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت الصيف الماضي.

ولكن إصابة الركبة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي، فتحت الباب أمام أوليفر باومان وألكسندر نوبل. وكان باومان هو الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في مباراتي إيطاليا.

وكانت آخر مرة لعب فيها فولكروج للمنتخب الألماني في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك عانى من مشاكل في وتر أخيل، وهي المشاكل التي كان لها تأثير على مستواه. وقد استدعي مجددا في ظل غياب تيك كليندينست، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ.

وكما أكد أنطونيو دي سالفو، مدرب منتخب تحت 21 عاما، أمس الأربعاء، تم استدعاء نيك فولتيماد، مهاجم شتوتجارت، للمنتخب الأول الألماني للمرة الأولى.

وأعلن دي سالفو عن هذه الخطوة عندما أعلن قائمة فريقه التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما.

وانضم فولتيماد أيضا إلى قائمة منتخب تحت 21 عاما للبطولة الأوروبية التي ستقام في سلوفاكيا في الفترة من 11 إلى 28 يونيو المقبل، ولكنه أكد إنه لا يعارض اللعب في البطولتين.

وبشكل مفاجئ، سيكون توم بيشوف، لاعب هوفنهايم، هو ثاني المنضمين حديثا لقائمة المنتخب الألماني.

وتقام الدورة الرباعية لدوري الأمم في ألمانيا خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو المقبل، حيث يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البرتغالي في الدور قبل النهائي.