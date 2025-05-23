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أحمد جودة - القاهرة - توّج ​توتنهام​ هوتسبير بلقب ​الدوري الأوروبي​ بعد أن تغلب على ​مانشستر يونايتد​ (1-0) في النهائي على أرض ملعب سان ماميس. ونال أحد لاعبيه جائزة افضل لاعب في البطولة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

روميرو يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

واختير ​كريستيان روميرو​، قلب دفاع توتنهام، رسميًا كأفضل لاعب، وشارك اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا في مباراة واحدة فقط في دور المجموعات بسبب الإصابات، لكنّهُ عاد في الأدوار الاقصائية ليقدّم أداءً مميّزًا ساعد بها فريقهُ على الفوّز بــ 6 من أصل 7 مباريات لعبها هذا الموسم في البطولة.