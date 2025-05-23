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أحمد جودة - القاهرة - تبقّت أيام معدودة فقط تفصل ​كيفن دي بروين​ عن الرحيل رسميًا عن ​مانشستر سيتي​ بعد 10 سنوات قضاها داخل صفوف السيتيزن حقّق خلالها مختلف الألقاب الأوروبية والمحليّة.

دي بروين: كانتي كان خصمي الأصعب

وتحدّث اللاعب البلجيكي صاحب الــ33 عامًا، عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته مع فريقهِ في البريمييرليغ مؤكدًا أنّهُ نجم تشيلسي السابق الفرنسي ​نغولو كانتي​.

وأضاف: "فابينيو كان قويًا جدًا أيضًا خلال فترته مع جوردان هندرسون وجايمس ميلنر، لأنهم كانوا يغطون مساحات كبيرة وكانوا أقوياء للغاية، لكـنّ كانتي صغير الحجم ويغطّي مساحات واسعة ويتميّز بالرشاقة والسرعة، لهذا كان خصمًا مختلفًا وفريدًا من نوّعه".