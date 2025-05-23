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أحمد جودة - القاهرة - رد وكيل أعمال المدرب الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لنادي بورنموث الإنجليزي، على التقارير التي تحدثت عن اقترابه من تدريب نادي الهلال السعودي خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مؤكدًا أن المدرب غير مهتم حاليًا بأي عروض خارج الدوري الإنجليزي.

وكيل مدرب بورنموث يرد على مفاوضات الهلال السعودي

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أوضح الوكيل جوسيب باراندياران، أنه تلقى بالفعل اتصالات من أندية سعودية وأخرى خارجية أبدت رغبتها في التعاقد مع إيراولا لقيادتها في الموسم المقبل (2025-2026)، إلا أن الرد كان بالرفض، مشددًا على أن المدرب يشعر بالرضا والسعادة في منصبه الحالي مع بورنموث، ولا يفكر في تغيير وجهته في الوقت الراهن.

وأشار باراندياران إلى أن إيراولا مرتبط بشرط جزائي مع ناديه الإنجليزي تبلغ قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني، لكن لا توجد أي نية لتفعيله في المستقبل القريب.

يُذكر أن إيراولا بدأ مسيرته التدريبية عام 2018 مع نادي أيك لارنكا القبرصي، قبل أن ينتقل إلى تدريب ميرانديس الإسباني، ثم تولى قيادة رايو فاليكانو في صيف 2020، حيث حقق نتائج لافتة ساهمت في صعوده إلى مصاف المدربين الواعدين في الليغا.

وفي منتصف عام 2023، تسلّم إيراولا تدريب بورنموث بعقد يمتد لعامين، قبل أن يتم تمديده لاحقًا لعام إضافي بعد تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

