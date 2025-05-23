نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يصدم اتحاد جدة بمطالبه لشراء العمري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى اتحاد جدة اهتمامه بالتعاقد مع عبد الإله العمري، مدافع النصر، بشكل نهائي، هذا الصيف.

النصر يصدم اتحاد جدة بمطالبه لشراء العمري

وانضم العمري إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون وجود بند للشراء.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة الاتحاد استفسرت من نظيرتها في النصر، عن إمكانية التعاقد مع العمري بصورة نهائية.

واشترط النصر الحصول على مبلغ يتجاوز 60 مليون ريال، من أجل الموافقة على انتقال صاحب الـ28 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد أبدت تحفظها على المبلغ المطلوب، وفضلت تأجيل الرد في الوقت الحالي.

وتفكر إدارة "العميد" في إجراء صفقة تبادلية مع النصر لضم العمري، مقابل الاستغناء عن بعض اللاعبين، الذين كان "العالمي" يرغب في ضمهم.

وأسهم المدافع الدولي في فوز الاتحاد بلقب الدوري السعودي، هذا الموسم، حيث شارك في 19 مباراة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا في شباك الأهلي.

وينتهي تعاقد العمري مع النصر في 2028، حيث كان قد جدد عقده لـ4 سنوات، الصيف الماضي، قبل الموافقة على إعارته إلى الاتحاد.