نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج كما فاز فولهام على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 68 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل فولهام المركز العاشر برصيد 54 نقطة.

موقف مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

احتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 91 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين احتل فولهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 47 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 17 مباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الانجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وفولهام يوم الأحد 25 مايو 2025 وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق ملكية إذاعة بطولة البريميرليج.